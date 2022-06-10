بالفيديو .. طبيب سعودي يبتكر صمام قلب ينمو مع الطفل

أميرة خالد(صدى):

تمكن رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، الطبيب هاني نجم من تسجيل براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ينمو مع الطفل.

وأكد “نجم” أن زراعة الصمامات ستكون متاحة للأطفال حديثي الولادة وتكبر معهم، ويمكن زراعتها في أول سنوات الحياة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن الصمام لم يكون صمام جزء واحد وإنما سيكون مكون من عدة أجزاء وستنمو مع نمو الطفل، متوقعا أن يكون لهذا الصمام مستقبل كبير.