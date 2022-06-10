مختص : كثير من البلدان ستشهد حالة جوع حقيقي ما لم تحدث انفراجة سنة 2022 (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد ‏الدكتور باسم الحشاد أن كثير من البلدان ستمرّ بأوقات صعبة جدا فيها جوع حقيقي ما لم تحدث انفراجة سنة 2022.

وقال الحشاد :” كثير من البلدان سيمر بأوقات صعبة جداً فيها جوع حقيقي مالم تحدث انفراجة بنهاية عام ٢٠٢٢، حيث أن الكثير من الشركات قامت بتصفية موظفيها رغم أنها من أكبر وأغنى الشركات وذلك بسبب التشاؤم من الاقتصاد العالمي “.

وأضاف ” البنك الفيدرالي ذاته يئن من هذا التضخم، حيث يعمل بشكل مستمر في رفع أسعار الفائدة، وأظن أن الوضع سيكون سيئا في تلك البلدان وندعو الله أن تمر بسلام “.