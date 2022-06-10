بالفيديو .. حافظ المدلج: الهلال لديه منظومة وأشبه بشركة ضخمة

طلال الغامدي(صدى):

أشاد رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقا، حافظ المدلج، بمنظومة نادي الهلال، مضيفا أن استقرار هذه المنظومة هو ما جعلها تكون أقل الأندية من حيث الالتزامات المالية.

وتابع “المدلج” :” الهلال منظومة أشبه ما يكون كشركة، ومهما يتغير رئيس الإدارة النظام لا يتغير”، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “في أسبوع mbc”.

وأضاف أن الهلال لدية استراتيجية واضحة، وهو يشبه الشركة الضخمة، لذلك مهما تغيرت الإدارة يبقى النظام.