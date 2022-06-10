” التعليم “ تعلن بدء المرحلة الثانية من برنامج الدبلوم العالي لتغيير تخصصات المعلمين

الرياض(صدى):

شرعت وزارة التعليم في استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من برنامج الدبلوم العالي لتغيير تخصصات المعلمين والمعلمات، من أجل تأهيلهم لتدريس تخصصات جديدة، والمقرر تنفيذه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم ١٤٤٤.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي، عبر نظام «فارس» الإلكتروني لتخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المراحل الثلاث.

ويشمل البرنامج المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية المدرسية “المديرين والمديرات، الوكلاء والوكيلات، والموجهين الطلابيين والموجهات”.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الدبلوم في الفترة المسائية بحيث تكون الدراسة ٦٠٪؜ حضوريا و٤٠٪؜ عن بعد.