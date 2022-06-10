ابنه الراحل طلال مداح تطالب بتحويل منزله إلى متحف

أميرة خالد(صدى):

نشرت “إخلاص” ابنة الفنان الراحل “طلال مداح” ذكريات والدها خلال زيارتها لمنزله القديم، حيث شاركت متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا للمنزل والسيارات والنخل.

وقالت ابنه الراحل : “هذا البيت يعبر عن ‏حياة والدي ومشواره وشهرته في الوسط الفني، لاسيما وأن هذا المنزل استضاف الكثير من المهتمين بالموسيقى والفن الأصيل خلال تلك الحقبة الزمنية، فحرام يترك ويهمل، وأقترح أن يكون متحفاً أو مركزًا فنيا، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن”.

وأضافت : “‏كان بودي أوثق لكم أمورا كثيرة تخص والدي، من الفيديوهات الحصرية والتي أحضرتها من البيت القديم، سواء من حفلاته أو مع العائلة، لكن ردود الفعل من بعض المتابعين أجبرتني بالتراجع لأجعل ذكرياتنا خاصه لنا”.

وتابعت “‏شكرا لكل شخص شاركني مشاعري، وكل من دعا لوالدي، وشكراً لكل الكلام الطيب اللي أسعدتموني فيه، وشكراً لكل من اقترح أن تجمع مقتنياته وتوضع في متحف يكون باسمه، وأتمنى بدعمكم إن شاء الله أن يحدث ذلك إحياءً لصوت الأرض”.