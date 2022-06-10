الهلال يتخطى ودية الاتفاق بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

تمكن فريق الهلال الأول لكرة القدم من التغلب على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، وذلك في إطار التحضيرات لدوري المحترفين.

وشهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وفي الشوط الثاني أحرز الاتفاق بهدف ثاني من خلال اللاعب فيليب كيش، في حين حصد الهلال هدفين آخرين من خلال اللاعبين محمد القحطاني والمالي موسى ماريجا.

الجدير بالذكر أن الهلال سيستضيف الفتح السبت يوم 18 يونيو الحالي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين