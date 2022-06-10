العثور على طفلة بعد 41 سنة من تغيبها

واشنطن(صدى):

في قصة تشبه أفلام الخيال العلمي، تم العثور على سيدة، اختفت منذ ٤٠ عام وهي طفلة، بعدما قتل والداها ورميا في غابة بولاية تكساس الأميركية.

وتم العثور على هولي ماري كلوز، البالغة من العمر 42 عاماً، على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد أن استخدمت مجموعة من المحققين في القضية “علم الأنساب” (genealogy) للتعرف على جثتي والديها.

ووُجد الزوجين ميتين في إحدى الغابات في منطقة هيوستن، حيث تعرض الأب للضرب فيما خنقت زوجته حتى الموت، وأبانت السلطات بأن التحقيقات لازالت مستمرة لمعرفة الجناة.