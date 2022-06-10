“الأحوال المدنية” تنفي الخبر المتداول بعدم إلزامية الحجاب أوالشماغ بصورة الهوية الوطنية

الرياض(صدى):

نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، صحة الخبر المتداول بعدم إلزامية الحجاب أو الغترة والشماغ في صورة الهوية الوطنية.

وأكد أن الأحوال المدنية ستحدد لاحقا بعض الضوابط المتعلقة بصورة الهوية االوطنية لبعض الحالات المستثناة مثل الحالات المرضية، وفقا لما ذكره بقناة “السعودية”.

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أصدرت، اليوم، بيانا توضيحا بشأن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق باللائحة التنفيذية للأحوال المدنية