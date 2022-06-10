خبير اقتصادي: أوقفوا التقسيط والشراء بفوائد في المرحلة القادمة

الرياض(صدى):

قال الاستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، باسم حشاد، إن على المواطن إعادة هيكلة جدول هيكلة إنفاقه وإعادة النظر في احتياجاته الأساسية.

وحث على ضرورة أن يحرص المواطن على عدم شراء ما لا يملك في المرحلة القادمة، وعدم التقسيط، وكذلك إيقاف الشراء بدون فوائد، وإيقاف الإنفاق على الرفاهية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “mbc”.

وأضاف أن الدول تعيش حاليا في أزمة ركود عالمية أشد مما حدث عام 2008، لافتا إلى أن دول الخليج تعلمت من الدرس من أزمة الركود، واتخذت عدة إجراءات جعلت وضعها الآن مطمئن

الاستشاري الدولي في الأمم المتحدة باسم حشاد: نحن حاليا في أزمة ركود عالمية أشد مما حدث عام 2008 دول الخليج تعلمت من الدرس ووضعها الآن مطمئن#بالمختصر#MBC1@yalamro اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/PRwhaJobMS pic.twitter.com/6wMbC2NdsN — بالمختصر (@belmokhtasartv) June 10, 2022