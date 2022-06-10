خبير اقتصادي: أوقفوا التقسيط والشراء بفوائد في المرحلة القادمة
قال الاستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، باسم حشاد، إن على المواطن إعادة هيكلة جدول هيكلة إنفاقه وإعادة النظر في احتياجاته الأساسية.
وحث على ضرورة أن يحرص المواطن على عدم شراء ما لا يملك في المرحلة القادمة، وعدم التقسيط، وكذلك إيقاف الشراء بدون فوائد، وإيقاف الإنفاق على الرفاهية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “mbc”.
وأضاف أن الدول تعيش حاليا في أزمة ركود عالمية أشد مما حدث عام 2008، لافتا إلى أن دول الخليج تعلمت من الدرس من أزمة الركود، واتخذت عدة إجراءات جعلت وضعها الآن مطمئن
الاستشاري الدولي في الأمم المتحدة باسم حشاد:
نحن حاليا في أزمة ركود عالمية أشد مما حدث عام 2008
دول الخليج تعلمت من الدرس ووضعها الآن مطمئن#بالمختصر#MBC1@yalamro
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— بالمختصر (@belmokhtasartv) June 10, 2022
الخبير باسم حشاد ينصح لمواجهة حالة الركود الحالية بـ:
امتناع المواطن البسيط عن الشراء بالتقسيط
أو شراء ما لا يمتلك ثمنه#بالمختصر#MBC1@yalamro
اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/PRwhaJobMS pic.twitter.com/lt3eQ71oRH
— بالمختصر (@belmokhtasartv) June 10, 2022
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