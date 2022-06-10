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  3. محلل طقس :نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر (فيديو)

محلل طقس :نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر (فيديو)

محلل طقس :نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، إننا نعيش في فترة “مربعانية القيظ”، مبيناً أن الأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر.

وقال قازنلي :” إن درجات الحرارة المسجلة حاليا حول معدلها الطبيعي؛ لأن أجواء الطقس بالمملكة حارة في المجمل”.

وأضاف ” نعيش حاليا فترة «مربعانية القيظ» كما يوجد فترات مماثلة لمربعانية الصيف ومربعانية الشتاء” .


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