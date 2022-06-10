محلل طقس :نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر (فيديو)
أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، إننا نعيش في فترة “مربعانية القيظ”، مبيناً أن الأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر.
وقال قازنلي :” إن درجات الحرارة المسجلة حاليا حول معدلها الطبيعي؛ لأن أجواء الطقس بالمملكة حارة في المجمل”.
وأضاف ” نعيش حاليا فترة «مربعانية القيظ» كما يوجد فترات مماثلة لمربعانية الصيف ومربعانية الشتاء” .
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي:
نعيش في فترة "مربعانية القيظ" والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/c07OG6Z3ub
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2022
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