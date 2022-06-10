محلل طقس :نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، إننا نعيش في فترة “مربعانية القيظ”، مبيناً أن الأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر.

وقال قازنلي :” إن درجات الحرارة المسجلة حاليا حول معدلها الطبيعي؛ لأن أجواء الطقس بالمملكة حارة في المجمل”.

وأضاف ” نعيش حاليا فترة «مربعانية القيظ» كما يوجد فترات مماثلة لمربعانية الصيف ومربعانية الشتاء” .