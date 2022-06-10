محام : تم تحويل قضية متحرش التكنو إلى الادعاء العام وتوقيف المتهم عن العمل ( فيديو)

عمان(صدى):

أكد المحامي عيسى المعاني أنه تم تحويل قضية “متحرش التكنو” إلى الادعاء العام وتوقيف المتهم عن العمل.

وقال المعاني :” تم تحويل الدكتور الجامعي المتهم بالتحرش إلى جهات التحقيق بالجامعة الأردنية وتوقيفه عن العمل، وذلك لأن الدعاوى المقدمة تندرج تحت مسمى الشكاوى الجزائية، وهي ليست من جهة اختصاص الجامعة لذلك تم تحويل هذه الملفات إلى الادعاء العام”.

وأضاف ” تم توقيف الدكتور عن العمل كإجراء احترازي، وذلك لأنه حتى الآن ليس مذنباً وليس بريئاً، والتحقيق ما سيثبت الحقيقة فيما بعد”.

وتابع” الطلاب قدموا اسكرين شوت كدليل لإدانة الدكتور الجامعي، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى خبير والخبير سيحتاج إلى تفريغ المحتويات من قبل المرسل والمستقبل، والآن يتم مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه “.