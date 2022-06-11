  • الجمعة 10 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. أخصائية تغذية تشرح أسباب انتشار حساسية “اللاكتوز” بين السعوديين

أخصائية تغذية تشرح أسباب انتشار حساسية “اللاكتوز” بين السعوديين

أخصائية تغذية تشرح أسباب انتشار حساسية “اللاكتوز” بين السعوديين
عادل الحربي(صدى):

شرحت أخصائية التغذية وسام باكير، أسباب انتشار حساسية اللاكتوز بين السعوديين.

وقالت باكير خلال برنامج ياهلا: حساسية اللاكتوز والقمح من أكثر الأنواع الموجودة في السعودية، موضحة أنه واحدة من الأسباب أنها وراثية، لذلك يجب دراسة تاريخ العائلة للشخص.

وأضافت: بعد ذلك نأتي لنقطة التثقيف، حيث يجب القراءة ومعرفة مسببات الحساسية والبعد عنها، لأن بالغالب الحساسية لا يوجد لديها علاج -على حد قولها-.

وحول ما إذا كان يمكن أن يكون لدى الشخص حساسية ولم يعلم عنها، قالت باكير: عادة تظهر ويشعر بها الشخص، فقد تكون على هيئة طفح جلدي أو تورم، وقد تكون شديدة جدا وتؤدي للموت.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.