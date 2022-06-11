أخصائية تغذية تشرح أسباب انتشار حساسية “اللاكتوز” بين السعوديين

عادل الحربي(صدى):

شرحت أخصائية التغذية وسام باكير، أسباب انتشار حساسية اللاكتوز بين السعوديين.

وقالت باكير خلال برنامج ياهلا: حساسية اللاكتوز والقمح من أكثر الأنواع الموجودة في السعودية، موضحة أنه واحدة من الأسباب أنها وراثية، لذلك يجب دراسة تاريخ العائلة للشخص.

وأضافت: بعد ذلك نأتي لنقطة التثقيف، حيث يجب القراءة ومعرفة مسببات الحساسية والبعد عنها، لأن بالغالب الحساسية لا يوجد لديها علاج -على حد قولها-.

وحول ما إذا كان يمكن أن يكون لدى الشخص حساسية ولم يعلم عنها، قالت باكير: عادة تظهر ويشعر بها الشخص، فقد تكون على هيئة طفح جلدي أو تورم، وقد تكون شديدة جدا وتؤدي للموت.

أخصائية التغذية وسام باكير تشرح أسباب انتشار حساسية "اللاكتوز" بين السعوديين #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uvT0LEkts7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2022