أخصائية تغذية تشرح أسباب انتشار حساسية “اللاكتوز” بين السعوديين
شرحت أخصائية التغذية وسام باكير، أسباب انتشار حساسية اللاكتوز بين السعوديين.
وقالت باكير خلال برنامج ياهلا: حساسية اللاكتوز والقمح من أكثر الأنواع الموجودة في السعودية، موضحة أنه واحدة من الأسباب أنها وراثية، لذلك يجب دراسة تاريخ العائلة للشخص.
وأضافت: بعد ذلك نأتي لنقطة التثقيف، حيث يجب القراءة ومعرفة مسببات الحساسية والبعد عنها، لأن بالغالب الحساسية لا يوجد لديها علاج -على حد قولها-.
وحول ما إذا كان يمكن أن يكون لدى الشخص حساسية ولم يعلم عنها، قالت باكير: عادة تظهر ويشعر بها الشخص، فقد تكون على هيئة طفح جلدي أو تورم، وقد تكون شديدة جدا وتؤدي للموت.
أخصائية التغذية وسام باكير تشرح أسباب انتشار حساسية "اللاكتوز" بين السعوديين #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uvT0LEkts7
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2022
أخصائية التغذية وسام باكير: درجات الحساسية الغذائية يتحكم فيها جسم المريض وجهاز المناعة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/af4nopd4WM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2022
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