برلماني جزائري يساعد ابنته على الغش في الاختبار!

الجزائر(صدى):

أقدم نائب في البرلمان الجزائري، على مساعدة ابنته على الغش في اختبارات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي.

وكان النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني، حاول إرسال ورقة تضم الإجابة على اختبار الرياضيات لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الاختبار انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب.

وفي هذا السياق أمر القضاء بسجن النائب ، بتهم محاولة تسريب مواضيع وأجوبة اختبار شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، وتحريض موظفين على استغلال النفوذ.