ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

القاهرة(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب الأمراض النفسية لمرورها بظروف نفسية سيئة.

وقالت ياسمين الخطيب:”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها“.

وأضافت: لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص.