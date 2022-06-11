محمد هنيدي بالمسجد النبوي: كل القلوب إلى الحبيب تميل

القاهرة(صدى):

نشر الفنان المصري محمد هنيدي، الجمعة، صورة جديدة له من داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وذلك خلال تواجده بالمملكة على هامش عرض مسرحيته “سلام مربع”، ضمن فعاليات موسم جدة.

وأرفق محمد هنيدي الصورة بتعليق من أنشودة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قائلا: “‏كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بذلك سائق ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا.. صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب”.

ويتواجد هنيدي في المملكة لتقديم عرضه المسرحي “سلام مربع” في موسم جدة، والتي تدور فكرتها حول قصة المغني “سيّد” وصراعه مع المجتمع فى سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته.