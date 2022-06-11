الكاتبة همسة السنوسي: الزوجة قانونًا وفقهًا غير ملزمة بالإنفاق

علي القحطاني (صدى):

أكدت الكاتبة همسة السنوسي، أن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على المنزل، من الناحية القانونية والفقهية،لكنه يعتبر التزام أخلاقي.

وقالت السنوسي: الرجل ملزم بالإنفاق على المنزل وعلى زوجته سواء كانت موظفة أو غير موظفة، ولكنها أخلاقيا ملزمة بالمساهمة في الإنفاق على المنزل لأنه يخصها هي وزوجها.

وتابعت: لكن هناك معضلة وهي أن المرأة مهددة في أي وقت بالخروج من هذه المؤسسة الزوجية، وفي تلك الحالة من الذي سيعوضها عن تلك النفقات.

واستشهدت السنوسي بقصة امرأة اتفقت مع زوجها بأنها تنفق على المنزل وهو يقوم بالإدخار، وبعد ذلك قام بتطليقها، ولا يوجد ما يثبت ما أنفقته في المنزل ومساهمتها في النجاح الذي وصل إليه.

وأشارت الكاتبة إلى وجود حالات لزوجات ساعدن أزواجهن في تكوين ثروات وعندما تم الطلاق لم تحصل المرأة على شيء من هذه الثروة.