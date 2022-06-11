طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها

واشنطن(صدى):

في مشهد أثار الجدل، أقدم طليق نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، على اقتحام حفل زفافها من دون دعوة.

وكانت بريتني سبيرز وعريسها سام أصغري جاهزين لحفلة الزفاف في منزلها قرب لوس أنجلوس عندما توقفت المراسم، حيث اقتحم جيسون ألكساندر، صديق الطفولة الذي تزوجته المغنية البالغة 40 عاما، الحدث، ما استدعى تدخلا من الشرطة.

يذكر أن بريتني سبيرز وسام أصغري ظلا متحفظين بشأن زواجهما، إذ لم تعرض أخبار عنه إلا في الأيام القليلة الماضية.