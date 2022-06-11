طيران الإمارات توفر وظائف بالرياض والظهران

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران الإمارات، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو ما يعادلها للعمل في الرياض، والظهران.

المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- مساعد أول دعم المبيعات.

– حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها- 4 سنوات خبرة في مجال المبيعات والسفر- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا- معرفة برامج MS Word و MS Excel.

التقديم

2- تنفيذي مبيعات.

– حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها- خبرة تدريب لا تقل عن 5 سنوات في المبيعات مع شركة طيران أو وكالة سفر معترف بها.

التقديم