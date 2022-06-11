شذى حسون تفتح النار على نفسها بعد دعمها سعد لمجرد

بغداد(صدى):

تعرضت الفنانة العراقية شذى حسون، لهجوم عنيف، بعد دعمها للفنان المغربي سعد لمجرد، على خلفية إلغاء حفله في العراق.

ونشرت شذى حسون صورة جمعتها بسعد لمجرد، معلقة: سعد أنت فخر كل الوطن العربي ولد بلادي العراق يحبك. ما حصل ما يمثل كرم العراقي واستقباله أنت محبوب كل العراقيين وكل إنسان يعرف مين سعد المجرد يعرف إنسان نقي طيب كريم وفنان حقيقي، أنا من أول داعمينك وسأبقى للأبد. الله يحفظك عز المغرب.

وكانت بغداد قد شهدت احتجاجات خلال الساعات الماضية، رفضا لحفل الفنان سعد لمجرد، لاتهامه من قبل القضاء الفرنسي بالاغتصاب والتحرش الجنسي.