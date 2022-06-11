جاستن بيبر يصاب بشلل في الوجه

واشنطن(صدى):

أصيب المغني الكندي جاستن بيبر، بمتلازمة ”رامسي هانت“، التي سببت له شللا في الجهة اليمنى من وجهه.

وأوضح جاستن بيبر، أن إصابته هي السبب الذي دفعه إلى إلغاء مواعيد جولته الفنية المقبلة، مشيرا إلى أن فيروس هاجم أعصاب أذنه ووجهه.

وقال النجم البالغ 28 عاما : لست قادرا جسديا على إحياء حفلاتي، الأمر جدي بالفعل، وكنت أتمنى ألا يكون كذلك لكن جسمي يطلب مني التريث وأرجو أن تتفهموا ذلك. سأستغل هذا الوقت للراحة، لأعود بنسبة 100 %، وأقوم بما ولدت لأجله.

وكان المغني الشاب قد أثار التخوف بين معجبيه، بعد إعلانه الثلاثاء الماضي عن إلغاء مواعيد جولته الفنية، بسبب مشاكل صحية متزايدة.