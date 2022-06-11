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خالد السبع: صفقة إيغالو بمثابة حل لمشاكل الشباب

خالد السبع: صفقة إيغالو بمثابة حل لمشاكل الشباب
طلال الغامدي(صدى):

طالب الناقد الرياضي خالد السبع، عدم تحميل إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان صفقة بيع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو للهلال.

وقال “السبع” في حديثه: “صفقة إيغالو كانت بمثابة حل لكثير من مشاكل نادي الشباب والإلتزامات التي عليهم؛ لذا لا يجب أن يتم تحميل البلطان تلك الصفقة لأن النادي يعاني ماديا”.

وتابع: “إدارة الشباب عرضت إيغالو للبيع على الجميع وكان بإمكان نادي أخر يقدم عرض أكبر من نادي الهلال وخطف الصفقة”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.

 


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