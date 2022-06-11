بالفيديو.. الشهري: أستغرب تأجيل الدوري من أجل 3 لاعبين أولمبيين!

طلال الغامدي(صدى):

أعرب الناقد الرياضي مبارك الشهري، عن استغرابه من تأجيل الجولة 29 من الدوري لمدة خمسة أيام، وكذلك تأجيل الجولة 30 لمدة أربعة أيام في حال تأهل المنتخب الوطني تحت 23 سنة أمام فيتنام يوم الأحد القادم.

وأوضح مبارك الشهري، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أنه لا يوجد شيء يستدعي التأجيل لكل هذه المدة، لافتًا إلى أنه كان لابد أن يستمر الدوري خلال المشاركة في البطولة العربية.

وأشار الشهري، إلى أننا لم نعطها حقها في المشاركة وكذلك لم نسلم من الضرر منها، منتقدًا فكرة تأجيل الدوري من أجل 3 لاعبين أولمبيين فقط.