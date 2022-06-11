شركة الماجد للعود تفتح باب التوظيف الموسمي لعام 2022

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الماجد للعود، عن فتح باب التوظيف الموسمي لعام 2022م للعمل بفروع الشركة في جميع مناطق المملكة في مجال المبيعات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مُمثل مبيعات.

مدة البرنامج:

– (20) يوم متواصلة.

ساعات العمل:

– (8) ساعات يومياً.

مكافأة:

– مكافأة (2,000) ريال + عمولة 1%.

فروع الشركة:

– (الرياض، الخرج، الدوادمي، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، ينبع، جدة، الخبر، الدمام، الأحساء، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، الجبيل، خميس مشيط، بيشة، الباحة، نجران، جازان، القنفذة، وادي الدواسر، صبيا، صامطة، أبها، محايل، بريدة، عنيزة، الرس، عرعر، رفحاء، تبوك، حائل) وغيرها.

وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم على هذه الوظائف من خلال رابط الموقع من هنا.