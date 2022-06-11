أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج لدى بعض الأشخاص

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة الحج والعمرة، مع استفسارات بشأن أسباب تعذر تسجيل رغبات الحج وظهور رسالتي “خطأ”، و”الهوية مسجلة مسبقاً” عند التسجيل.

وقالت الوزارة، أنه يجب لتجنب ظهور رسالة “خطأ” عند التسجيل أن يكون رقم الهوية أو تاريخ الميلاد مطابقين للمعلومات المُسجلة لدى وزارة الداخلية، مضيفة أنه لقبول إدخال تاريخ الميلاد إن كان المُسجل مواطناً يجب أن يستخدم التاريخ الهجري، أما إذا كان مقيماً فيستخدم التاريخين الهجري أو الميلادي.

وأوضحت أنه يجب ألا يكون صاحب الهوية مسجلاً في رغبة حج أخرى مع شخص آخر حتى لا تظهر رسالة “الهوية مسجلة مسبقاً”، لافتة إلى أنه يتطلب التسجيل في رغبة حج منفصلة أو كمرافق إلغاء الطلب السابق.