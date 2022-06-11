ماسكات طبيعية للحصول على بشرة صافية

أميرة خالد(صدى):

تسعى العديد من النساء للحصول على بشرة مشرقة وصافية لذا يبدأن في الاعتماد على بعض الوصفات والخلطات الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على تلك النتائج، ونستعرض في هذا السياق أبرز تلك الماسكات.

ماسك الموز

يعد ماسك الموز من أفضل الماسكات المنزلية فهو يحتوي على فيتامين أ لتلاشي البقع الداكنة وتنعيم البشرة الخشنة، وفيتامين ب لتقليل الجفاف، وفيتامين هـ لتقليل ظهور التجاعيد، والبوتاسيوم لترطيب البشرة.

طريقة الاستخدام

اهرسي موزة ناضجة متوسطة الحجم للحصول على عجينة ناعمة، ثم ضعيها برفق على وجهك ورقبتك، واتركيها لمدة 10 إلى 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك الشوفان للوجه

يعد الشوفان علاج سريع يجعل بشرتك متوهجة ومشرقة أكثر، فماسك الشوفان للوجه هو الأفضل لك.

طريقة الاستخدام

اخلطي 1/2 كوب ماء ساخن غير مغلي وثلث كوب من دقيق الشوفان. بعد أن يستقر الماء ودقيق الشوفان لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقتين كبيرتين من العسل وبياض بيضة صغيرة.

ماسك العسل والكركم

لهذا الماسك العديد من فوائد مضادة للالتهابات وخصائص تفتيح البشرة، فإذا كنت تعانين من حب الشباب ولديك بشرة حساسة فإن الكركم هو الحل الأنسب لك.

طريقة الاستخدام

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من العسل حتى تمتزج جيداً ثم ضعي القناع على وجه نظيف وجاف واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

ويجب تجربة تلك الماسكات على جزء بسيط من البشرة في البداية للتأكد من عدم وجود تحسس لهذه المكونات.