ليفربول يرفض عرضين من بايرن ميونخ لضم ماني

وكالات(صدى):

قدم بايرن ميونخ عرضًا ماليًا لليفربول من أجل الحصول على المهاجم السنغالي ساديو ماني، وذلك بفارق 8.5 مليون جنيه إسترليني عن المبلغ الذي طلبه ليفربول للاستغناء عن “ماني”.

وقدم بايرن ميونخ عرضين لأجل التعاقد مع “ماني” آخرهما عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي واعتبره الريدز أمرًا ساخرًا.

ويواصل ليفربول في الوقت ذاته محادثاته مع بنفيكا البرتغالي بشأن حسم صفقة التعاقد مع مهاجمه الأورغواياني داروين نونيز.

ويقترب “ماني” من الرحيل عن ليفربول حيث من المقرر أن يكون مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 22 عامًا نونيز بديلًا له.