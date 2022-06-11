رجل يثير الجدل بعد تقييده لطفله المريض بسلسلة حديد

القاهرة(صدى):

اندلعت موجة غضب واسعة بعد انتشار مقطع فيديو في مصر لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً مقيد بسلسلة حديد داخل غرفته، ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل.

واتصلت والدة الصغير بالشرطة للإبلاغ بأن طليقها والد الطفل كبّله من يده بجنزير في سرير داخل الغرفة على سطح المنزل الواقع في محافظة الجيزة، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الوالد فاعترف بالأمر.

وأوضح الأب، أنه انفصل عن طليقته قبل 10 سنوات، وتزوج من أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المصاب بضمور في المخ، مضيفًا أنه بعد خروج زوجته لزيارة عائلتها في محافظة أخرى وذهابه للعمل، خشي مغادرة نجله للمنزل أو إحداثه مكروها بنفسه، فاضطر لفعل ذلك، لافتًا إلى أنه عقب عودته من العمل فك قيده وأنزله إلى الشقة.