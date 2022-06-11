أسباب فقدان الشهية عند الحامل وطرق علاجها

أميرة خالد(صدى):

تعاني السيدات الحوامل من فقدان الشهية والشعور بالغثيان خلال شهور الحمل؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الاضرار بالأم والجنين بسبب ضعف التغذية؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير سبب فقدان الشهية لدى السيدات الحوامل وطريقة علاجها.

يتضمن أسباب فقدان الشهية لدى الحوامل الاضطرابات الهرمونية التي تحدث للجسم أثناء الحمل، كما يمكن أن تفقد الحامل شهيته؛ بسبب خوفها من أن يعرضها تناول الطعام إلى الغثيان والقيء.

كما يمكن أن يكون فقدان الشهية عرضاً جانبياً لأحد الأدوية التي تتناولها الحامل؛ أو أسباب مرضية أخرى منها إصابة الحامل بالأورام، أو تأخر إفراغ المعدة، حرقة المعدة.

ويمكن التغلب على مشكلة فقدان الشهية من خلال عدة حلول وهى:

1- تقسيم الوجبات الثلاث اليومية إلى 5 أو 6 وجبات صغيرة.

2- تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب، لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم.

3- تناول الأدوية المعالجة للغثيان والقيء بعد مراجعة الطبيب.

4- استشارة الطبيب لاستبدال الأدوية المثبطة للشهية بعقاقير أخرى آمنة.

5- تجنب الضغط العصبي قدر الإمكان ومحاولة تخفيفه، بممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.