أبرز أسباب ضعف استجابة المحرك عند الضغط على دواسة البنزين

أميرة خالد(صدى):

يعد ضعف استجابة المحرك عند الضغط على دواسة البنزين، من أبرز المشاكل التي تواجه قائدي المركبات؛ حيث يلاحظ عدم تسارع السيارة على الرغم من الضغط بقوة على دواسة البنزين، فما أسباب حدوث هذه المشكلة.

وأوضح خبراء السيارات إن هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف استجابة المحرك عند الضغط على دواسة البنزين، منها: في حال انسداد أو تلف مضخة البنزين، فيما مع وجود فلتر وقود مسدود، فإن محرك السيارة لن يتلقى البنزين الكافي، وهو ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

ويعمل حساس الأكسجين على مراقبة وتنظيم انبعاث العادم داخل السيارة حتى يتمكن من تحليل نسبة خليط الهواء والوقود وإرسال تقرير إلى الكمبيوتر الموجود على متن السيارة، وأي خطأ في عمل الحساس يؤدي إلى عدم تسارع السيارة جيداً، كذلك يمكن أن يتسبب المحول الحفاز المعيب أو المسدود في ضغط زائد على المحرك، وبالتالي عدم إستجابة عند الضغط على دواسة البنزين، فضلًا عن تلف البواجي.