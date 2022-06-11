بالفيديو.. فنانة سعودية تنضم إلى نقابة الممثلين الكندية

أميرة خالد(صدى):

نجحت الفنانة عائشة كاي في الانضمام إلى نقابة الممثلين الكندية، عقب ترشحها لثلاث جوائز عن دورها الرئيسي في الفيلم الكندي الطويل طريق الياسمين.

وقالت عائشة كاي عن انضمامها إلى النقابة بـ «الشيء المؤثر» بعد 4 أو 5 سنوات من المحاولات، مؤكدة أنها استطاعت جمع الرصيد الذي يؤهلها إلى الانضمام إلى النقابة الكندية من خلال مشاركتها في فيلم واحد، بخلاف غيرها من الفنانين الذين ينالون ذلك الشرف بعد المشاركة في عدة أعمال.

وأشارت إلى ضرورة صنع أفلام وأعمال تساعد على نشر الثقافة السعودية وتظهر التعددية واللهجات والطبائع المختلفة من خلال أعمال قوية في السينما والتلفزيون، بحسب تقرير قناة “الإخبارية”.