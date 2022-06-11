كوريا الشمالية تعين وزيرة الخارجية لأول مرة في التاريخ

وكالات(صدى):

أقدمت كوريا الشمالية، على تعيين تشوي سون هوي وزيرا جديدا للخارجية بعد اجتماع للزعيم كيم جونج أون بالحزب الحاكم.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، أنه تم ترقية نائب وزير الخارجية، تشوي سون هوي، إلى منصب وزير الخارجية في قرار اتخذ خلال الجلسة العامة الموسعة الخامسة للجنة المركزية الثامنة للحزب؛ حيث أنه أثناء ترؤسه الاجتماع، قال كيم إن الحق في الدفاع عن النفس هو مسألة حماية السيادة الوطنية.

وصرح إن الظروف الأمنية لكوريا الشمالية “خطيرة للغاية” وأن الأمن الإقليمي يهدد بتوترات أعمق، حيث أكد من جديد مبدأ “النضال القوي” وحث على بذل الجهود لتحقيق هدف تعزيز قدرات الدفاع الوطني بسرعة أكبر.