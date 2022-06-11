إلغاء شرط فحص كورونا للقادمين إلى أمريكا

واشنطن(صدى):

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي)، قرارًا بإلغاء الفحص المخبري (بي.سي.آر) لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بالنسبة للمسافرين جوا إلى الولايات المتحدة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان مساء أمس الجمعة، إنها “لن تتردد في إعادة شرط اختبار (كورونا) قبل الوصول إلى الولايات المتحدة إذا لزم الأمر فيما بعد”.

وصرح وزير الصحة والخدمات البشرية الأمريكي كزافييه بيسيرا، في بيان منفصل، إن “هذه الخطوة ممكنة بسبب التقدم الذي أحرزناه في معركتنا ضد (كوفيد – 19)”.