بالفيديو.. مواطن يروي خفايا مهنة قص الأثر

الرياض(صدى):

تحدث المواطن فلاح المنسي أشهر قاص أثر في شمال المملكة، عن مهنة “قص الأثر” التي تعد من أصعب المهام التي يمكن من خلالها اكتشاف الحوادث الغامضة.

ومن جانبه، قال “فلاح” إنه تعلم المهنة منذ صغرة حين كان يفرق بين بعير أهله وجيرانه، كما خدم مع الجهات الأمنية لكشف ملابسات حوادث سطو وإتلاف ممتلكات وقضايا جنائية، ومؤخرا.

وأوضح أنه تم الكشف عن قضية في القريات واعترف القاتل وذات الأمر في سكاكا، مبينًا أن المهربين يستخدمون حيلة ماكرة لتضليل السلطات.

وتتضمن تلك الحيلة استخدام قطعة من الأسفنج لتضليل السلطات، والتي تظهر أنهم يسيرون عكس طريقهم.