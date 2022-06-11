بالفيديو.. مختصة: الأطفال المصابين بالأكزيما أكثر عرضة للحساسية الغذائية
أوضحت مسؤولة التغذية العلاجية بصحة الطائف نسيم الشريف، أن الأطفال المصابين بـ”الأكزيما” أكثر عرضة للحساسية الغذائية.
وذكرت مسؤولة التغذية العلاجية، خلال لقائها مع “برنامج 120″، المذاع عبر فضائية “الإخبارية”، إن الأسماك والحليب وزبدة الفول الصويا وزبدة الفول السوداني أكثر الأصناف الغذائية تسببا للحساسية.
فيديو |مسؤولة التغذية العلاجية بصحة الطائف نسيم الشريف:
الأطفال المصابين بـ"الأكزيما" أكثر عرضة للحساسية الغذائية ..والأسماك والحليب أكثر مُسبب للحساسية#برنامج_120 pic.twitter.com/kTRyU1QEd8
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 10, 2022
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