امرأة تعبر غابة مليئة بالنمور من أجل لقاء حبيبها

دكا(صدى):

خاطرت امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا بحياتها في بنغلاديش، حيث سارت عبر الغابات البرية في سوندربانز وسبحت لمدة ساعة لتدخل الهند لتتزوج حبيبها الهندي.

وتعرفت الفتاة على حبيبها عبر الفيسبوك ووقعت في حبه فقررت لقائه إلا أنها لم تكن تملك جواز سفر، فعبرت الحدود بدخول غابات سندربان.

وسبحت الفتاة لمدة ساعة في النهر، وسط الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل التي قد تعوقها أثناء رحلتها الشاقة

وتزوجت الفتاة من حبيبها الهندي إلا إنه تم القبض عليها بعد ذلك لدخولها البلاد بشكل غير قانوني، وقد يتم تسليمها إلى المفوضية العليا لبنجلاديش.