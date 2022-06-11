بالفيديو.. سعوديون يصنعون درون مائي لصيانة آبار البترول

الدمام(صدى):

صنع مهندسون سعوديون في شركة «آي إتش كيو» درون مائي في مدينة الدمام يستخدم في صيانة آبار البترول، حيث يوفر الجه والوقت والتكلفة العالية على شركات البترول.

ومن جانبه أكد عبدالهادي القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجهاز بالكامل صنع بأيدي سعودية ويمكن أن يغوص في أعماق تصل إلى 150 مترًا تحت سطح البحر.

أما عن الجهاز، فذكر أنه عبارة عن غواصة تستخدم لاكتشاف ما تحت البحار سواء المنصات البحرية أو الأنابيب في الخليج العربي، حيث يقوم بمهام الفحص الدوري لهذه الأنابيب.

ويزن الجهازين 3 كيلوجرامات ويسهل حمله ويتم التحكم فيه عن بعد مثل الروبوت، كما أنه حل بديلًا عن إرسال العنصر البشري الممثل في الغواصين كما كان يحدث في الماضي، وذلك بحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”.