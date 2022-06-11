أبرز فئات دودج دورانجو 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تأتي دودج دورانجو في صدارة قائمة سيارات اس يو في من حيث الرياضية وقوة الأداء، ورغم رقي المقصورة من ناحية تجهيزات الرفاهية والسلامة، تظهر النزعة الرياضية في التصميم من الخارج إلى الداخل بشكل واضح.

ويعد اختلاف المحرك أحد أكبر الفروقات بين فئات دودج دورانجو، حيث تتوفر دودج دورانجو مع 3 خيارات للمحركات: المحرك الأول، القياسي في GT، بسعة 3.6 لتر 6 أسطوانات يولد قوة 295 حصان وعزم 353 نيوتن متر، بينما المحرك الثاني، القياسي في RT، بسعة 5.7 لتر هيمي 8 أسطوانات يولد قوة 360 حصان وعزم 529 نيوتن متر. معه تتمتع بقدرة قطر 3,946 كيلوجرام عندما تكون مجهزة بحزمة Super Tow.

ويعتبر المحرك الثالث القياسي في SRT هيلكات وهو الأقوى، هيمي سعة 6.2 لتر 8 أسطوانات يولد قوة 710 حصان وعزم 875 نيوتن متر. معه تنطلق بسرعة من 0 إلى 96 كم/س خلال 3.5 ثوان. معه تتمتع بنفس قدرة القطر 3,946 كيلوجرام، فيما تنفرد فئة SRT هيلكات ببعض المزايا بشكل قياسي، كما تتشارك RT وSRT هيلكات في بعض المزيا غير الموجودة في GT بشكل قياسي.

وهناك مزايا تنفرد بها SRT هيلكات بشكل قياسي: هيلكات بمكابح بريمبو بستة مكابس عالية الأداء، نظام تعليق عالي الأداء مع نظام تخميد نشط عالي، شبك أمامي رياضي عالي الأداء، نظام تعديل مستوى المصابيح الأمامية أوتوماتيكي، كونسول صغير مثبت بالأرض لمقاعد الصف الثاني، كسوة الجلد لمسند ذراع الكونسول المركزي، سعة الجلوس 6 ركاب مع صف ثاني منفصل، المقاعد بكسوة جلد نابا مع تطريزات بلون فضي.