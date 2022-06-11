الحج والعمرة تجيب على أبرز الأسئلة الشائعة عن حج هذا العام

علي القحطاني(صدى):

أجابت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، عن أبرز الأسئلة الشائعة عن موسم الحج هذا العام.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار يقول: هل يمكنني التقديم في حساب مستقل والتقديم أيضا كمرافق؟؛ لتجيب بأنه يمكن للمتقدم الرئيسي إضافة 15 مرافق، علما أنه لا يمكن للمستفيد (المتقدم الرئيسي أو المرافق الذي تم إضافته) تقديم أكثر من طلب تسجيل للحي.

وتساءل آخر أنه عند التسجيل للحج أحاول إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكن في كل مرة يظهر لي خطأ، ما هو السبب؟؛ لتوضح الوزارة أن رقم الهوية أو تاريخ الميلاد يجب أن يكونا مطابقان للمعلومات المسجلة لدى وزارة الداخلية، ولقبول إدخال تاريخ الميلاد: إن كان المسجل مواطن يجب أن يستخدم التاريخ الهجري أما إذا كان مقيما فيستخدم التاريخ الهجري أو الميلادي.

واستقبلت سؤال يقول: هل يمكنني حذف رغبة الحج لتتم إضافتي كمرافق في تسجيل آخر؟؛ لتؤكد أن الخدمة فعالة وبالإمكان الحذف، بينما تساءل آخر لماذا في كل مرة أحاول تسجيل رغبة حج تظهر لي رسالة الهوية مسجلة مسبقا؟، مؤكدة أنه يجب أن لا يكون صاحب الهوية مسجل في رغبة حج أخرى مع شخص آخر، وليتم التسجيل في رغية حج منفصلة أو كمراهق يتوجب إلغاء الطلب السابق.

وعن سؤال هل يشترط التحصين قبل التسجيل؟ أم بإمكاني أخذ الجرعة بعد القبول وقبل أداء الحج؟، أجابت أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة قبل تسجيل رغبة أداء الحج، لافتة إلى أنه يمكن للمتقدم الرئيسي للحج إضافة مرافق وتعيينه كمحرم؛ بشرط أن لم يسبق له الحج خلال ال5 سنوات السابقة.

وأشارت إلى أن الأولوية في التسجيل للحج هي لمن لم يسبق له أداء الفريضة مسبقا، وبإمكان المحرم مرافقة المتقدم الرئيسي بشرط أن لم يسبق له الحج خلال ال5 سنوات السابقة، كما بإمكان كافة الفئات العمرية أقل من 65 عام التقديم للحج بشرط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة، مضيفة أنه لا يمكن للراغبين بالحج من داخل المملكة تأدية مناسك الحج إلا في حال توفر تأشيرة مخصصة للحج.