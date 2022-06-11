علامة في الإصبع تشير للإصابة بسرطان الرئة

أميرة خالد(صدى):

كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر الأصابع.

وأوضح المرك تعجر الأصابع بأنه “غير عادي” ويفصل التغييرات في شكل إصبعك وأظافرك، حيث يمكن رصد بعض الأعراض الخاصة بين المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة والقلب ومنها سرطان الرئة.

وتتضمن تلك الأعراض أن يبدو الظفر والجلد المحيط به لامعا، ويظهر على طول الظفر نتوءات، كما تكون نهايات الأصابع تبدو أكبر وعندما يتعلق الأمر بالموقع الدقيق.

وتظهر هذه العلامة عادة أعلى أصابع يديك ويمكن أن تظهر على أصابع قدميك أيضا، وفي حين أن الأمر قد يستغرق أحيانا سنوات لتطويره، إلا أن ظروفا معينة تؤدي إليه بسرعة كبيرة.

ولا تعني تلك العلامة التأكيد أنك مصاب بالسرطان، لذا يمكن أن يشير إلى عدد من المشكلات المختلفة، بدءا من التهاب القولون التقرحي.