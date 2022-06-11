تمديد خدمة أمين جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات

جدة(صدى):

صدر أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

والجدير بالذكر، أن صالح التركي يشغل منصب أمين محافظة جدة منذ تعيينه بتاريخ 14 ذي القعدة 1439 الموافق 27 يوليو 2018، حين صدر أمر ملكي يقضي بتعيينه في المنصب على المرتبة الممتازة.

ويعد التركي رئيسًا للجنة «تراحم» لرعاية السجناء في جدة، كما يترأس جمعية البر في جدة، وقد شغل سابقاً عدداً من المناصب العامة كرئاسة الغرفة التجارية والصناعية في جدة، ورئاسة مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، كما كان عضواً في مجلس منطقة مكة المكرمة.

وفي عام 2010 اختارته حكومة النمسا قنصلاً فخريا لها في جدة، وقد حصل على «جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم شباب الأعمال»، و «جائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر».