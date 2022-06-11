وزير الخارجية الأمريكي: تجمعنا شركة هامة جدا مع المملكة

واشنطن(صدى):

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بوجود علاقة وشراكة مهمة جدا تربط الولايات المتحدة بالمملكة، سواء في مجال مكافحة التطرف أو التعامل مع إيران.

وأكد “بلينكن” أن العلاقة مع المملكة مهمة للغاية أيضا في حل الأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن إدارة “بايدن” قررت إعادة تعزيز العلاقات مع المملكة؛ للتأكيد بأنها تحقق المصالح المشتركة بين البلدين بشكل أفضل.

يُذكر أن “بلينكن” كان قد التقى وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لبحث زيادة التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية.