مزايا مجهولة في متصفح جوجل كروم

وكالات(صدى):

يعتبر جوجل كروم Google Chrome، متصفح الانترنت الأكثر شيوعا، حيث يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك لأدائه المتطور وسرعته العالية، كما يتضمن متصفح جوجل كروم الكثير من الميزات المتطورة التي قد لا يعرفها الكثيرون، والتي يفتقر إليها المتصفحات الأخرى.

ومن الممكن أن تحتاج في بعض الأحيان إلى مشاركة علامة التبويب الخاصة بك على متصفح جوجل كروم أو سطح المكتب بأكمله على شاشة مختلفة، يحتوي متصفح الويب الأشهر على ميزة مدمجة سهلة الاستخدام تسمى Cast، والتي بمجرد النقر عليها من قائمة الإعدادات بالمتصفح، سيمنحك جوجل كروم ثلاثة خيارات لإرسال علامة التبويب الخاصة بك إلى أجهزة Chromecast أو Nest Smart Display، كما يمكنك إرسال علامة تبويب أو ملف أو سطح المكتب بأكمله.

وتتيح لك واجهة برمجة التطبيقات للمربع متعدد الاستخدامات تسجيل كلمة رئيسية في شريط عناوين جوجل كروم، والذي يعرف أيضًا باسم المربع متعدد الاستخدامات المعروف أيضًا باسم شريط العناوين، فضلًا عن البحث المميز في النص، وهي القدرة على البحث بسرعة عن أي شيء بمجرد تمييز النص، سيعمل هذا مع أي محرك بحث اخترت استخدامه في Chrome.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعات علامات التبويب، والبحث عن علامات تبويب مفتوحة، وتغيير خلفية علامة التبويب الجديدة تلقائيا، وتغيير مكان حفظ التنزيلات، إلى جانب التعليقات المباشرة لأي فيديو أو صوت، وتمكين الإضافات في وضع التصفح المتخفي، وتجربة الميزات المخفية.