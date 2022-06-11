الضمان الصحي: وثيقة تأمين الزائرين تغطي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريال

الرياض(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي أنه يمكن للقادمين إلى المملكة لغرض الزيارة، الحصول على تأمين لغرض إصدار تأشيرة الزيارة من خلال زيارة منصة إنجاز في موقع وزارة الخارجية.

وأوضح المجلس أنه عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة بعد انتهائها، يلزم إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد ليتم ربطه بالجوازات.

كما ذكر أن وثيقة تأمين الزائرين تغطي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتشمل نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5 آلاف ريال خلال مدة الوثيقة.

وأكد مجلس الضمان الصحي على أنه في حال تم إصدار تأمين طبي جديد للزائرين بعد تمديد تأشيرة الزيارة، ووجودهم داخل السعودية، ولم تظهر البيانات بعد الاستعلام من خلال الرابط من هنا.

كما يمكن تقديم شكوى عدم ربط زائر من خلال الرابط من هنا.

.