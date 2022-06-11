أول حالة موثقة لانتقال عدوى كورونا من قط لإنسان

بانكوك(صدى):

أعلن باحثون في تايلاندا أن طبيبًا بيطريًا في تايلاند أصيب بفيروس كورونا من قطة أليفة مصابة العام الماضي.

وتعد هذه الحالة هي أول حالة موثقة لانتقال العدوى من القط إلى الإنسان، كما أنه من المحتمل أن يكون مالك القطة كان مصابًا بفيروس كورونا، وقد نقل الفيروس إلى القط الذي عطس بعد ذلك في وجه الطبيب البيطري.



وأظهر التسلسل الجينومي أن القطة وجميع الأشخاص الثلاثة أصيبوا بنسخة متطابقة من الفيروس، والتي لم تكن منتشرة بين السكان المحليين في ذلك الوقت.

