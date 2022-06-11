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شركة قوقل توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

شركة قوقل توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة قوقل GOOGLE عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف

1.مهندس عميل شريك ، Google Cloud

المؤهلات والخبرة :

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، أو مجال تقني ذي صلة ، أو خبرة عملية معادلة.

– خبرة في العمل كمهندس مبيعات تقني في بيئة الحوسبة السحابية أو تجربة معادلة في دور يواجه العميل و / أو الشريك.

– القدرة على السفر حتى 40٪ من الوقت حسب الحاجة عبر الرابط التالي من هنا.

2.مهندس مبيعات ، تحديث التطبيقات

المؤهلات والخبرة :

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الخبرة العملية.

– خبرة في الخدمة بصفة مهندس مبيعات تقني في بيئة الحوسبة السحابية أو تجربة معادلة في دور يواجه العميل.

– خبرة في تطوير التطبيقات القديمة والحديثة ، وتقديم الخدمات السحابية ، والنشر.

– خبرة في استخدام الحاويات والتقنيات المرتبطة بها عبر الرابط التالي من هنا.


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