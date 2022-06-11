شركة قوقل توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
كشفت شركة قوقل GOOGLE عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف
1.مهندس عميل شريك ، Google Cloud
المؤهلات والخبرة :
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، أو مجال تقني ذي صلة ، أو خبرة عملية معادلة.
– خبرة في العمل كمهندس مبيعات تقني في بيئة الحوسبة السحابية أو تجربة معادلة في دور يواجه العميل و / أو الشريك.
– القدرة على السفر حتى 40٪ من الوقت حسب الحاجة عبر الرابط التالي من هنا.
2.مهندس مبيعات ، تحديث التطبيقات
المؤهلات والخبرة :
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الخبرة العملية.
– خبرة في الخدمة بصفة مهندس مبيعات تقني في بيئة الحوسبة السحابية أو تجربة معادلة في دور يواجه العميل.
– خبرة في تطوير التطبيقات القديمة والحديثة ، وتقديم الخدمات السحابية ، والنشر.
– خبرة في استخدام الحاويات والتقنيات المرتبطة بها عبر الرابط التالي من هنا.
اترك تعليقاً