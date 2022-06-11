قانونية: لا يسقط حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت موظفة
أكدت المحامية نورة الونده أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت موظفة.
وقالت “الونده” في حديثها: “في القانون نرجع إلى منبع الشريعة الإسلامية، التي مضت على أن المتزوجة لها حق النفقة إلا في حالات لا تشمل أن تكون موظفة”.
وتابعت: “الأصل للزوجة أن تبقى لها النفقة حتى وإن كانت موظفة أو غنية أو غير محتاجة”، بحسب قناة “الإخبارية”.
فيديو | المحامية نورة الونده: لا يسقط حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت موظفة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PkDgJcSsS1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022
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