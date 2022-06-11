قانونية: لا يسقط حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت موظفة

الرياض(صدى):

أكدت المحامية نورة الونده أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة حتى وإن كانت موظفة.

وقالت “الونده” في حديثها: “في القانون نرجع إلى منبع الشريعة الإسلامية، التي مضت على أن المتزوجة لها حق النفقة إلا في حالات لا تشمل أن تكون موظفة”.

وتابعت: “الأصل للزوجة أن تبقى لها النفقة حتى وإن كانت موظفة أو غنية أو غير محتاجة”، بحسب قناة “الإخبارية”.