بالفيديو.. هيئة المهندسين: إطلاق أول حملة مشتركة تفتيشية للمكاتب الهندسية

الرياض(صدى):

كشف المهندس صالح العمر متحدث هيئة المهندسين، اليوم السبت، عن إطلاق أول حملة مشتركة تفتيشية للمكاتب الهندسية ورُصد مهندسون بلا رخص.

وقال المهندس صالح العمر، خلال برنامج 120، عبر قناة “الإخبارية”، أن هناك خطة لإطلاق حملات مشتركة في كافة المناطق، فيما أبرز المخالفات هي عدم تقيد صاحب الترخيص بالمهنة الهندسية المعتمدة له، فضلًا عن مخالفة المهندسين بعدم كتابة بياناتهم الهندسية.