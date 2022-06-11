شاهد: استشاري يكشف عن الدوافع وراء انخفاض معدلات المواليد في المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري طب الأمومة والأجنة الدكتور وجيه يوسف العالي، عن الأسباب والدوافع وراء انخفاض معدلات المواليد في المملكة.

وقال وجيه يوسف العالي:”نسبة الإخصاب اللازمة لأي مجتمع يجب أن تكون أعلى من 2.1 وذلك للابقاء على التعداد السكاني الحالي بدون أي زيادة أو نقصان”.

وأشار:”المملكة يغلب عليها الفئات العمرية الشابة مما يجعلنا في محل اطمئنان على مستقبل المملكة من ناحية الحفاظ على مستوى التعداد السكاني والازدهار”، مبينا:”نصب الإخصاب حاليا يجب النظر للأرقام بحذر ويجب البحث ورائها”.

ولفت:”علينا تحسين سبل الحياة وجودتها ومخرجات التعليم مما يؤدي إلى الاطمئنان ورفع مستوى متوسط عدد الأبناء في الأسرة الواحدة”.

ومن جانبه، رأى أستاذ المالية والاقتصاد الدكتور محمد مكني، أن انخفاض معدل المواليد سيكون لها آثار اقتصادية سلبية كبيرة جدا على المدى الطويل.

وتابع:”قلة أعداد السكان يعني أن هناك قلة في الإنتاج والاستهلاك والإنفاق وبالتالي قلة في النمو الاقتصادي”.

ما هي الأسباب والدوافع وراء انخفاض معدلات المواليد في #السعودية؟ استشاري طب الأمومه والأجنة د. وجيه يوسف العالي يُجيب..#MBC1#MBCinAweek pic.twitter.com/fvpEa2QsIc — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 11, 2022