شاهد.. مختص: وجود كلمة أمن وعلامة ” القفل“ في المتصفح لا تعني أمانه

الرياض(صدى):

قال المختص التقني عبد العزيز الحمادي، إن عبارات مثل “نضمن السعر الأقل” غير صحيحة وهي جمل دعائية.

وأشار عبد العزيز الحمادي:”هناك ظلم للعميل ولابد للمتسوق أن يتسوق بذكاء إذا وجد سلعة في مكان معين يبحث عنها في أماكن أخرى مثل جوجل التسوق”.

ولفت:”وجود كلمة أمن وعلامة “القفل” في المتصفح لا تعني أمانه ولكن تدل على أن الاتصال بين الشخص والموقع مشفر ولكن ما بعد ذلك لا يعني أنه آمن وقد يكون صاحب الموقع هو المخترق”.

وتابع عبد العزيز الحمادي:”علامة القفل توفر مجانا وإذا ذكر أن الموقع آمن فهذا غير صحيح”.

فيديو | التقني عبد العزيز الحمادي: عبارات مثل "نضمن السعر الأقل" غير صحيحة وهي جمل دعائية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/mDrTaGvcdc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022