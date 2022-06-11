تحديد موقف مدافع الأهلي من المشاركة أمام الرائد

نواف السالم(صدى):

حسم البرازيلي أندرسون سانتانا، أخصائي علاج إصابات الملاعب، والمشرف على علاج مدافع الأهلي دانكلير بيريرا، موقفه من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال طبيب “دانكلير”:” اللاعب باستطاعته المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، حيث أنه لا يشتكي من أي آلام في موضع إصابته، التي أبعدته عن مباريات فريقه الفترة الماضية”، وفق “الرياضية”.

وتبين أن دانكلير الذي مدد فترة وجوده في البرازيل من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة سيخضع اليوم لفحص طبي ولياقي لتحديد مشاركته في مواجهة الرائد المقبلة دوريًّا.